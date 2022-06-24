Tazminatını kurtarmaya çalışırken 'sahte avukat' tarafından dolandırıldı

BURSA'da çalıştığı tekstil fabrikasından tazminatsız çıkarılan Yaşar Pilavcı (32), Ali Ö. ile tanıştı. Bu kişi, avukat olduğunu iddia ettiği kızı Z.Ö.'nün Bursa Barosu'na kayıtlı Engin Kara'nın yanında çalıştığını ve yardımcı olabileceğini söyledi. Z.Ö. ile buluşup, anlaşan Pilavcı, verilen hesaba 3 bin 192 TL gönderdi. Daha sonra kendisine telefondan gönderilen mahkeme tutanağının sahte olduğunu öğrenen Pilavcı, bürosuna gittiği Kara'dan böyle birini tanımadığı bilgisini alınca, suç duyurusunda bulundu.

Yaşar Pilavcı bir süre önce çalıştığı tekstil fabrikasından tazminatı ödenmeden işten çıkarıldı. Pilavcı, yeni tanıştığı ve isminin Ali Ö. olduğunu söyleyen kişiye mağduriyetini anlattı. Bunun üzerine Ali Ö., 'Avukat olan kızım Z.Ö., Bursa'nın eni iyi avukatlarından Engin Kara'nın yanında çalışıyor. Az bir ücretle senin davanı takip edip, tazminatını alabilir' teklifinde bulundu. Bunu kabul eden Pilavcı, Z.Ö. ile bir çay ocağında buluşup, 7 bin TL avukatlık ve 1800 TL dosya masrafı karşılığında anlaştı. Yaşar Pilavcı, Z.Ö.'nün verdiği hesap numarasına, dosya masrafı ve diğer giderler için 3 bin 192 TL gönderdi. Bir süre sonra Z.Ö., WhatsApp üzerinden Bursa 2'nci İş Mahkemesi'nde açılan dava ile ilgili tutanağı gönderdi. Yaşar Pilavcı, tanıştığı bir başka avukata gösterdiği mahkeme tutanağının sahte olduğunu öğrenince, Z.Ö.'nün yanında çalıştığını söylediği Avukat Engin Kara'nın bürosuna gitti. Pilavcı, Kara'dan da böyle bir kişiyi tanımadığı yanıtını alınca dolandırıldığını anladı.

"Noterde vekaletname vermediğiniz ve karşılıklı olarak anlaşmadığınız hiç kimse sizin adınıza hukuki işlemler yapamaz. Bu tür dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için vatandaşlar e-Devlet uygulaması üzerinden taraf oldukları tüm davaları görebilir. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Sahte duruşma tutanağında adımı geçiren ve yanımda çalıştığını söyleyerek Yaşar Pilavcı'yı dolandıranların en kısa zamanda yakalanarak, adalet önünde bu yaptıklarının bedelini ödemelerini sağlayacağım."

Demirören Haber Ajansı / Güncel