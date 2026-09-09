Taziye ziyareti dönüşü kaza: aynı aileden 4 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, taziye ziyareti dönüşü hafif ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kazada, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Bozova ilçesi kırsal Sürme Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kayınvalidesinin taziyesinden dönen Levent Çerçi'nin (41) kullandığı 27 PY 283 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Levent Çerçi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi trafikteki diğer sürücüler yaptı. Araçtan çıkarılan yaralılar, özel araçlarla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Levent Çeri'nin eşi Fatma Çerçi (36) ile çocukları Büşra Çerçi (12) ve Mustafa Çerçi (15) de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Fatma Özel (16) ve Ayşegül Çerçi'nin (17) ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Levent Çerçi'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı