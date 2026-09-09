Haberler

Taziye ziyareti dönüşü kaza: aynı aileden 4 ölü, 2 yaralı

Taziye ziyareti dönüşü kaza: aynı aileden 4 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
+20 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde, taziye ziyareti dönüşü hafif ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kazada, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, taziye ziyareti dönüşü hafif ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kazada, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Bozova ilçesi kırsal Sürme Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kayınvalidesinin taziyesinden dönen Levent Çerçi'nin (41) kullandığı 27 PY 283 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Levent Çerçi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi trafikteki diğer sürücüler yaptı. Araçtan çıkarılan yaralılar, özel araçlarla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Levent Çeri'nin eşi Fatma Çerçi (36) ile çocukları Büşra Çerçi (12) ve Mustafa Çerçi (15) de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Fatma Özel (16) ve Ayşegül Çerçi'nin (17) ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Levent Çerçi'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi hayatını kaybetti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...

Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı

Ata'nın huzurunda! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı

Merih'in delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı
Boynunu “kütletmek” için gitti, hayatından oldu! Masör tutuklu

5 dakikalık masajın ardından korkunç son
NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur

NATO’dan göğüs kabartan paylaşım: NATO 3.0 işte tam olarak budur
Gürcistan’dan kalkan uçak Rize’nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı

Gürcistan'dan kalkan uçak, Rize'de denizin ortasına acil iniş yaptı
Aile faciası! Cani baba eşini ve kızını bıçakladı

Cani baba ne eşine acıdı ne kızına