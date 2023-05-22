Tayvan'ın DSÖ'nün karar organı niteliğindeki DSA'ya katılımı reddedildi

Tayvan'ın Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) karar organı niteliğindeki Dünya Sağlık Asamblesine (DSA) katılımı kabul edilmedi.

DSA'da, Tayvan'ın asamblenin yıllık toplantılarına gözlemci olarak katılmasına ilişkin başvuru görüşüldü.

Görüşmede, Tayvan'ın DSÖ'nün bazı teknik toplantılarına katılabileceğine ancak DSA'nın yıllık toplantılarına gözlemci olarak katılamayacağına karar verildi.

Diğer yandan, görüşmede bulunan Çinli heyetten bir yetkili, "Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti, tüm Çin'in tek yasal temsilcisidir." ifadesini kullandı.

Tayvan'ın Çin anakarasının bir parçası olduğunu belirten yetkili, Kovid-19 salgınının ve Tayvan'ın bağımsızlığı için kullanılan tüm girişimlerin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

Tayvan, Çin'in hamlesini "alçakça" olarak niteledi

Tayvan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in, Tayvan'ın asambleye katılımını engelleme eyleminin "alçakça" olduğu belirtildi.

Açıklamada, yalnızca demokratik yollarla seçilmiş Tayvan hükümetinin, Tayvan'ın 23,5 milyonluk nüfusunu DSÖ ve diğer uluslararası organizasyonlarda temsil edebileceği, Tayvanlıların sağlığını ve insan haklarını koruyabileceği vurgulandı.

Tayvan Sağlık Bakanı Hsueh Jui-yuan, dün Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Tayvan'ın Çin nedeniyle sürekli olarak DSÖ'ye katılamamasının, küresel sağlığı tehdit ettiğini söylemişti.

Hsueh, Tayvan'ın DSÖ'den dışlanmasının yalnızca 23 milyon Tayvanlının sağlığına değil, DSÖ'nün "herkes için sağlık" çabalarına da ciddi şekilde zarar verdiğini belirtmişti.

Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunan Pekin yönetimi, Tayvan hükümetinin müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine ve Ada'nın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına karşı çıkıyor.