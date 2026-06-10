Haberler

Tayvan, askeri tatbikatta ABD yapımı HIMARS roketleriyle Çin'e doğru atışlar yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan, ABD yapımı HIMARS roket sistemini ilk kez Tayvan Boğazı'nda Çin ana karası yönünde ateşledi. Askeri tatbikat, ABD'nin teşvik ettiği asimetrik savunma stratejisinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da, ABD yapımı Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi'nin (HIMARS) ateşlendiği askeri tatbikat düzenlendiği bildirildi.

Associated Press (AP) ajansının haberine göre, Ada'nın Tayvan Boğazı'na bakan batı kıyısındaki Taichung ilinde düzenlenen askeri tatbikatta bir hareketli HIMARS bataryası, menzili azaltılmış eğitim roketlerini denize ateşledi.

Bu, HIMARS'ın askeri tatbikatta, Tayvan Boğazı'nda Çin ana karası yönünde ateşlendiği ilk örnek oldu.

Hareketli topçu roket sistemleri, Tayvan'ın olası Çin işgaline karşı ABD'nin teşvik ettiği asimetrik savunma stratejisinin önemli parçasını oluşturuyor.

Kamyonlara monte edilen hareketli roket sistemi, saklandığı yerden çıkıp atış yaptıktan sonra yeni saklama bölgesine hareket ederek "vur-kaç" manevraları yapabiliyor.

ABD'nin Tayvan'a silah satışının önemli parçası

HIMARS, ABD'nin Tayvan'a silah satışlarında önemli bir yere sahip. Ada'daki hükümetin ABD'den sipariş ettiği 29 HIMARS platformundan 11'i 2024 yılında teslim edilmiş, kalan 18 platformun ise planlanan teslimat tarihi olan 2027'den önce, 2026'da teslim edileceği bildirilmişti.

Washington yönetiminin, Aralık 2025'te Tayvan'a satışına onay verdiği yaklaşık 11 milyar dolarlık silah paketi içinde de 82 HIMARS platformu bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Çin'e yaptığı ziyaretin ardından söz konusu silah paketinin satışını "şimdilik beklettiğini" ifade etmişti.

Tayvan, HIMARS'ı ilk kez 12 Mayıs 2025'te düzenlenen tatbikatta test etmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, son yıllarda Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurgularken ABD ve diğer ülkelerin Tayvan'a silah satmasına ve askeri işbirliği yapmasına karşı çıkıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Kemal Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! İşte CHP'de ihraç edilecek 9 isim

İhraç düğmesine basıldı! İşte Kılıçdaroğlu'nun kalemini kırdığı 9 isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu

İsimler bomba! Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da

Uçak indi! Yıldız isim Fenerbahçe için İstanbul'da
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Tarih yazdığı Eyüpspor'dan gönderilmişti! 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu

Tarih yazdığı takımdan gönderilmişti! 24 saat dolmadan imzayı attı
A Milli Takımımızı koruyan özel polis ekibi dikkatleri üzerine çekti

Amerika'da Türk rüzgarı! Herkes onları konuşuyor
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

Ve korkulan oluyor! Trump'tan bugüne kadarki en sert tehdit
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Selda Bağcan tarafını belli etti

Selda Bağcan da tarafını seçti