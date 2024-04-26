Tayvan'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'ın doğusunda bulunan Hualien şehrinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TAYVAN BU KEZ 6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILDI

Tayvan, 3 Nisan'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Merkezi Hualien şehri olarak belirlenen depremin büyüklüğü 6,1 olarak açıklandı.

CAN VE MAL KAYBI KONUSUNDA BİLGİ YOK

Yerel saatle 02.21'de yaşanan sarsıntı başkent Taipei ve çevre illerde de hissedilirken, can ve mal kaybı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hualien'de 3 Nisan'da yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremde en az 17 kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla kişi ise yaralanmıştı.