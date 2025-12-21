Tayvan'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Hualien il merkezinin 18,3 kilometre kuzeydoğusu olarak belirlenen depremin 31,6 kilometre derinlikte kaydedildiği, sarsıntının Hualien ve Yilan illerinde hissedildiği bildirildi. Depremin ardından can kaybı veya hasar rapor edilmedi.
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Hualien il merkezinin 18,3 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, 31,6 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.
5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Hualien ile kuzeyindeki Yilan ilindeki yerleşimlerde hissedildi.
Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel