Haberler

Tayvan'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Hualien il merkezinin 18,3 kilometre kuzeydoğusu olarak belirlenen depremin 31,6 kilometre derinlikte kaydedildiği, sarsıntının Hualien ve Yilan illerinde hissedildiği bildirildi. Depremin ardından can kaybı veya hasar rapor edilmedi.

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Hualien il merkezinin 18,3 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, 31,6 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Hualien ile kuzeyindeki Yilan ilindeki yerleşimlerde hissedildi.

Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
'Çift maaş alıyorum' diyen Sırrı Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri

"Çift maaş alıyorum" diyen Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Dertleri define değil! Ferhat gibi dağları deldiler, gören şaştı kaldı

Sebebi şaşırtıcı! Ferhat gibi dağları deldiler
2 kırmızı, 3 gol! Dev maçta kazanan Liverpool

2 kırmızı, 3 gol! İşte dev maçta kazanan takım
Kendini böyle savundu! İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi

Kendini böyle savundu! İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi: Bu vebali alamam

Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
title