İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

Güncelleme:
Tayland ile Kamboçya arasında, ateşkes anlaşmasına rağmen yeniden başlayan çatışmalar sınır hattı boyunca yayılırken çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Tayland'ın F-16 ve topçu atışlarına Kamboçya'yı vurmasıyla gerilim daha da tırmandı. Kamboçya ise 'sınırın her hattında' saldırıya başlayacağını duyurdu.

Tayland ile Kamboçya arasında ateşkese rağmen başlayan çatışmalar sınır hattı boyunca yayıldı.

Kamboçya basınındaki haberlere göre yetkililer, yaptığı açıklamada, Tayland askerlerinin sivil yerleşim bölgelerini hedef aldığını duyurdu. Açıklamada, son iki gün içinde düzenlenen saldırılarda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tayland basını ise gece boyunca süren çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, 1 askerin yaralandığını duyurdu. Önceki gün yaşanan bir diğer ölümle, Tayland tarafında hayatını kaybeden askerlerin sayısı 3'e yükseldi. Böylece çatışmalarda toplam can kaybı 10'a yükseldi.

HASTANELER BOŞALTILDI

Çatışmaların yoğunlaştığı Tayland'ın Ubon Ratchathani eyaletinde, güvenlik gerekçesiyle bazı hastanelerin boşaltıldığı bildirildi.

Sınırda yeniden alevlenen çatışmalar, bölgede geniş çaplı bir tahliyeye yol açtı. Sınır köylerinde yaşayan binlerce kişi, güvenlik endişeleri nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda kişinin geceyi geçici sığınaklarda geçirdiği belirtildi. Her iki taraf da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu öne sürdü.

Temmuz ayında imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana iki ülke arasında yaşanan bu son gerilim, en ciddi çatışma olarak değerlendiriliyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA ÇATIŞMA YENİDEN ALEVLENDİ

Tayland ve Kamboçya, ateşkese rağmen bir süredir artan sınır gerilimi sürerken çatışmaların, dün sabah yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.

Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, yaptığı açıklamada, Kamboçya'dan "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtmişti.

Suvaree, çatışmada 1 Taylandlı askerin hayatını kaybettiğini ve 8 askerin yaralandığını ifade etmişti.

Kamboçya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Tayland ordusunun F-16'larla hava saldırıları başlattığı bildirilmişti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland ordusunun hava saldırısı başlattığını ve Kamboçya'nın buna karşılık vermediğini savunmuştu.

Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, çatışmalarda 4 Kamboçyalı sivilin hayatını kaybettiğini, 9'unun ise yaralandığını belirtmişti.

LİDERLERİN MESAJLARI

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, dün sabah başlayan çatışmalara ilişkin açıklamasında, hükümet görevlilerinin halkı ve ülkenin egemenliğini korumak için çalıştığını belirtmişti.

Manet, "Tüm bakanlıklardan, kurumlardan, yetkililerden, silahlı kuvvetlerden ve Kamboçya vatandaşlarından, bu zor dönemde, ulusun ve vatanın davası için birleşmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise ülkeyi savunmak ve kamu güvenliğini sağlamak için gerekli görüldüğü takdirde askeri operasyonların devam edeceğini bildirmişti.

Ülkesinin "şiddet" istemediğini savunan Charnvirakul, "Tayland'ın hiçbir zaman bir savaş veya işgal başlatmadığını ancak egemenliğinin ihlal edilmesini asla tolere etmeyeceğini tekrarlamak isterim." demişti.

TAYLAND İLE KAMPOÇYA ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında, temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.

Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA
