Tayland'da Okulda Silahlı Saldırı: 7 Ölü, 15 Yaralı
Tayland'ın Nonthaburi eyaletindeki bir okulda cuma günü düzenlenen silahlı saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Eyalet afet önleme ve azaltma ofisinden yapılan açıklamaya göre, ölenler arasında 3 öğretmen, 3 öğrenci ve saldırgan bulunuyor. Görgü tanıkları, mor eşofman giyen saldırganın okul içinde onlarca el ateş açtığını belirtti.
BANGKOK, 7 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'ın Nonthaburi eyaletindeki okulda cuma günü düzenlenen silahlı sadırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
Eyalet afet önleme ve azaltma ofisinden yapılan açıklamaya göre, yaşamını yitirenler arasında 3 öğretmen, 3 öğrenci ve saldırgan bulunuyor.
Olay yerindeki bir görgü tanığı, mor eşofman giyen saldırganın okul içinde onlarca el ateş açtığını söyledi.
Kaynak: Xinhua