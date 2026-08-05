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Tayland'da Futbol Maçına Yıldırım Düştü: 1 Ölü, 9 Yaralı

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Tayland'ın Narathiwat eyaletinde bir futbol maçında sahaya yıldırım düşmesi sonucu bir oyuncu hayatını kaybetti, 9 oyuncu yaralandı. Olay şiddetli yağmur ve rüzgar altında oynanan maçın uzatma dakikalarında meydana geldi.

Tayland'ın güneybatısındaki Narathiwat eyaletinde bir futbol maçında sahaya yıldırım düşmesi sonucu bir oyuncunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Thai PBS televizyonunun haberine göre eyaletin Sungai Kolok bölgesindeki Santiphap stadyumunda "Golok FA Cup 2026" turnuvası yarı final maçı oynandı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahanın orta bölümüne yıldırım düştü ve çok sayıda futbolcu yere yığıldı.

Futbolculara ilk müdahale, sahaya giren sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Olayda, FC Yala kulübü oyuncusu Tayland vatandaşı Sofwan Awae yaşamını yitirdi, 9 futbolcu da yaralandı.

Yaralıların tamamı hastaneye kaldırıldı.

Yala FC yönetimi, Awae'nin ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Sungai Golok Polis Şefi Thun Sirikhunt maçın şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar altında oynandığını bildirdi.

Olaya yönelik soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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