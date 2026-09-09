Tayland'da anaokulunda düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetti
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Tayland'ın doğusundaki anaokulunda düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen yaşamını yitirdi.
Tayland'ın doğusundaki anaokulunda düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen yaşamını yitirdi.
Tayland'ın Chonburi kenti yönetiminden yapılan açıklamaya göre, kente bağlı Nongplalai Belediyesi Anaokulunda sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda anaokulunda görev yapan bir öğretmen yaşamını yitirirken, 44 öğrenci ve 3 öğretmen güvenli şekilde olay yerinden tahliye edildi.
Öldürülen öğretmenin eşi olduğu değerlendirilen saldırgan olay yerinden kaçtı.
Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA