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Tayland'da 16 Eylül'den bu yana süren seller 3 milyon 535 bin 206 kişiyi etkiledi

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Tayland'da 16 Eylül'den bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller, başkent Bangkok'un yanı sıra 31 bölgede 3 milyon 535 bin 206 kişiyi etkiledi. Seller nedeniyle 23 kişi hayatını kaybederken ülke genelinde 233 geçici barınma merkezi açıldı.

Tayland'da, başkent Bangkok'un yanı sıra 31 bölgede şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 3,5 milyondan fazla kişi etkilendi.

Bangkok Post gazetesinin Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkede 16 Eylül'den bu yana aşırı yağışlar devam ediyor.

Bangkok'un yanı sıra 31 bölgede süren şiddetli yağışların yol açtığı seller, ülke genelinde 1 milyon 245 bin 581 hanede yaşayan 3 milyon 535 bin 206 kişiyi etkiledi.

Seller nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 233 geçici barınma merkezinin açıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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