Üye Girişi
Haberler

Tayfun Pirselimoğlu'na Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü

Tayfun Pirselimoğlu'na Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cerrah adlı romanıyla bu yılki Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü kazanan Tayfun Pirselimoğlu, ödülünü TÜYAP Kitap Fuarı'nda düzenlenen törenle aldı. Seçici kurul, romanın çağın akıl dışı durumlarını ve kimlik bunalımlarını yenilikçi bir anlatımla sunduğunu belirtti.

"Cerrah" adlı romanıyla bu yılki "Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü"ne değer bulunan yazar, yönetmen ve senarist Tayfun Pirselimoğlu, ödülünü TÜYAP Kitap Fuarı Heybeliada Salonu'nda düzenlenen törenle aldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Cevdet Kudret ailesinin düzenlediği, TÜYAP işbirliğinde yürütülen ödül töreninde, Cevdet Kudret'in hayatıyla ilgili kısa film gösterildi.

Ödül; şiir, roman, öykü, tiyatro, deneme, eleştiri ve inceleme alanlarında Türk edebiyatına önemli eserler kazandıran Cevdet Kudret'in anısını yaşatmak amacıyla her yıl bu dallarda dönüşümlü olarak veriliyor.

Asuman Kafaoğlu-Büke, Fatih Altuğ, Handan İnci, İbrahim Yıldırım ve Ömer Türkeş'ten oluşan seçici kurul, "çağın akıl dışı durumlarını, kimlik bunalımlarını yenilikçi arayışlar ve görsel bir anlatı diliyle sunduğu" için "Cerrah" romanını ödüle değer buldu.

Ödül gerekçesini açıklamak için sahneye çıkan Fatih Altuğ, ödül için 72 romanla başvurulduğunu belirterek, özenle değerlendirme yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu romanın kıymetli olduğunu belirten Altuğ, "Bu ödülde Cevdet Kudret'in edebiyat anlayışı ve edebiyatımıza yaptığı katkıyla Tayfun Pirselimoğlu'nun hem genel olarak edebiyata ve sinemaya hem de özel olarak bu romanda yaptığı katkıyı anlamlı bulduk. Bir başka açıdan bir günlük hikayede, bir ana karakterin başından geçen karşılaştığı absürt ya da gerçek çeşitli olayların bir gün içerisinde yoğunlaştırılarak bize sunulmasıyla öne çıktı. Oy birliğiyle karar verdik." ifadelerini kullandı.

Altuğ, bu yıl "roman" dalında ödül kazanan Pirselimoğlu'na ödülünü takdim etti.

Tayfun Pirselimoğlu ise ödül haberini çocukluğunun geçtiği Trabzon'da aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yürek kabartan bir iştirakle doğmuş Cumhuriyet'te çağdaşlarıyla birlikte heyecan dolu bir tasavvurla yazan Cevdet Kudret adına ödül şu anın ve muhtemel geleceğin yarattığı huzursuzlukla kalem oynatan bir yazara veriliyordu. Samimiyet ve şevkle tasarlanan bir geleceğin huzur bozucu bir süratle dönüştüğü başka bir yerdeyiz. Pervasızca anlamlarını yitiren kelimelerin, içleri boşalan kavramların eşliğinde sürüklendiğimiz tuhaf bir zaman içerisindeyiz artık."

Ödül töreninin ardından Dr. Habil Sağlam, Doç. Dr. Erol Gökşen ve Prof. Dr. Muharrem Kaya'nın konuşmacı olduğu panel düzenlendi.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

Yüksel Güran konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

21 Ağustos'ta nerede, ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

 Mansur Yavaş, 29 Ekim konserlerinin hesabı için gün ve saat verdi

Mansur Yavaş tüm Türkiye'yi ekran başına davet etti
Narin davasında 3. gün! Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 10-11 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Kasım Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Tuzla, Beykoz, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 10-11 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.