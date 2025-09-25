Tayfun Kahraman Cerrahpaşa Hastanesi'ne Sevk Edildi

(İSTANBUL) Gezi Davası kapsamında 3,5 yıldır cezaevinde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Anayasa Mahkemesi'nin lehine verdiği kararın uygulanmasını bekleyen eşiyle ilgili açıklama yapan Meriç Kahraman, "Bugünkü görüşte Tayfun'un dün Cerrahpaşa'ya götürüldüğünü ve iki hafta içinde MR çekilmesi gerektiğini öğrendim. Sabırla beklesek de konu sağlık olunca endişelenmemek elde değil. Tayfun'un MS tedavisi cezaevi koşullarında ilerliyor. AYM kararıyla adil olmadığı tescillenmiş bir yargılama ile hayatımızdan çalınan 40 ay geri gelmeyecek, biliyorum" dedi.

Gezi Davası kapsamında 3,5 yıldır cezaevinde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman dün Cerrahpaşa Hastanesi'ne götürüldüğü ve iki hafta içerisinde MR çekilmesi gerektiği öğrenildi. Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, Silivri Cezaevi'nde gerçekleştirdikleri 179. görüşmenin ardından konuya ilişkin sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Kahraman, söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"25 Eylül 2025, Silivri, 179. görüş: Tayfun'dan herkese selam. Bugünkü görüşte Tayfun'un dün Cerrahpaşa'ya götürüldüğünü ve iki hafta içinde MR çekilmesi gerektiğini öğrendim. Sabırla beklesek de konu sağlık olunca endişelenmemek elde değil. Tayfun'un MS tedavisi cezaevi koşullarında ilerliyor. AYM kararıyla adil olmadığı tescillenmiş bir yargılama ile hayatımızdan çalınan 40 ay geri gelmeyecek, biliyorum. Bu haksızlığın daha fazla sürmeyeceğini umuyoruz."

AYM yeniden yargılama kararı vermişti

Şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru 31 Temmuz'da karara bağlanmıştı. Kahraman, "esasa etkili iddia ve itirazlar hakkında mahkemelerce ilgili ve yeterli bir değerlendirme yapılmadan mahkumiyet kararı verilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Tayfun Kahraman'ın, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılanması gerektiğine oy çokluğuyla karar vermişti. Genel Kurul'un, adil yargılama hakkı kapsamında verdiği ihlal kararının gerekçesinde, "hakkaniyete uygun yargılama ilkesi gereği, verilen mahkumiyet kararlarında illiyet bağının derece mahkemelerince ortaya konulmadığı" tespitini yaptığı öğrenilmişti.

Ancak söz konusu gerekçeli karar aradan geçen henüz İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmedi.