Tavşanlı'da Otizmli Çocuk Kayboldu
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk için arama çalışması başlatıldı. Mehmet Derin, saat 16.00 civarında Azerbaycan Parkı'nda oynadığı sırada kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları devam ediyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Mehmet Derin, saat 16.00 civarında Azerbaycan Parkı'nda oynadığı sırada kayboldu. Çocuğu bulamayan ailesi, komşulardan yardım istedi.
Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
Belediyeye ait kameraların kayıtlarında yapılan inceleme sonucu çocuğun en son dere kenarında görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları dere kenarında yoğunlaştı.
Kokuya duyarlı köpeğin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.