Tavşanlı'da minibüste bonzai ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir minibüsün torpido gözüne saklanmış 1 kilo 105 gram bonzai ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen minibüs ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada torpido gözüne gizlenmiş 1 kilo 105 gram bonzai ele geçirildi. Araçtaki M.K., M.A. ve E.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.