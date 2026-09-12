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Tavas'ta dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

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Denizli'nin Tavas ilçesinde kendilerini kamu personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde kendilerini kamu personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca faili meçhul nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürütüldü.

İlçedeki yaşlı bir vatandaşı telefonla arayan, kendilerini kamu personeli olarak tanıtarak yaklaşık 300 bin liralık ziynet eşyasını aldıkları iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.

Jandarma 2 şüpheliyi İzmir'de yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri hakkında adli tedbir kararı uygulandı.

Kaynak: AA
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