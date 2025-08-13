Tatvan Devlet Hastanesi'nde Yeni Poliklinikler Hizmete Girdi

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda iki yeni poliklinikte hasta kabulüne başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tatvan Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda genel cerrahi ve kolaylık poliklinikleri hizmete açıldı.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serhat Göçüncü, sağlık hizmetlerinin kapsamını artırmak amacıyla yeni birimlerin hizmete alındığını söyledi.

Diyaliz ünitesinde de iyileştirmeler yaptıklarını belirten Göçüncü, şunları kaydetti:

"Hastalarımızın ana branşlarda hizmet alabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ek hizmet binamızda altyapımız ve uzman hekim kadromuzla günde 1500 hastaya sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ek hizmet binamızdaki acil servis kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle burada genişletme çalışmalarına başlayarak vatandaşlarımıza daha kapsamlı ve kaliteli hizmet sunacağız."