Tatvan Devlet Hastanesi'nde yeni göz muayene üniti hizmete alındı

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi'nde hizmet kapasitesini artırmak amacıyla yeni bir göz muayene üniti hayata geçirildi. İl Sağlık Müdürü, bu gelişmenin hasta yoğunluğunu azaltacağı ve sağlık hizmetlerinde etkinliği artıracağı bilgisini paylaştı.

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi'nde yeni bir göz üniti hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, göz hastalıkları alanında hizmet kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Bu kapsamda, hasta yoğunluğunun azaltılması, muayene sürelerinin kısaltılması, vatandaşların daha hızlı ve etkin sağlık hizmetine erişmesi için yeni bir göz muayene üniti hizmete alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, sağlık hizmetlerinde sürekli iyileştirmeyi esas aldıklarını söyledi.

Yeni göz muayene ünitinin hayırlı olmasını dileyen Ergene, güçlendirme çalışmalarıyla Tatvan ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlara daha nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

