Tatvan Devlet Hastanesi'nde yeni göz muayene üniti hizmete alındı

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi'nde yeni bir göz üniti hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, göz hastalıkları alanında hizmet kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Bu kapsamda, hasta yoğunluğunun azaltılması, muayene sürelerinin kısaltılması, vatandaşların daha hızlı ve etkin sağlık hizmetine erişmesi için yeni bir göz muayene üniti hizmete alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, sağlık hizmetlerinde sürekli iyileştirmeyi esas aldıklarını söyledi.

Yeni göz muayene ünitinin hayırlı olmasını dileyen Ergene, güçlendirme çalışmalarıyla Tatvan ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlara daha nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceklerini kaydetti.