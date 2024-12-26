Tatvan Devlet Hastanesi'nde Göz ve KBB Doktorlarının Hasta Sayısı Artırılıyor

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi'nde göz ve kulak burun boğaz doktorlarının hasta bakma sayısı artırılacak.

Bitlis Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş başkanlığında, il genelinde görev yapan göz ve kulak burun boğaz doktorlarıyla toplantı gerçekleştirildi.

1 Ocak itibarıyla Tatvan Devlet Hastanesi'nde MHRS üzerinden bekleyen hastalar için göz polikliniğinde günlük 50, kulak burun boğaz bölümünde ise günlük 30 hasta kapasitesine ulaşılabilmesi için ek düzenlemeler yapıldı ve hekimlerle anlaşma sağlandı.

Sağlık hizmetleri etkinliğini artırmak ve vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti sunmak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Güzeltaş, şöyle konuştu:

"Bu iyileştirmelerle sağlık alanındaki kaliteyi artıracak ve halkımızın sağlığı için yapılan bu tür çalışmalara devam edeceğiz. Düzenlemelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, ilimiz adına sundukları değerli hizmetleri takdir ettiğimizi vurgulamak isteriz."