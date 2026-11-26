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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) tarafından yürütülen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen proje kapsamında Van Gölü'nün derinliklerini su altı robotuyla inceleyen 14 öğrenci sertifika aldı.

"Geleceğim Van Gölü'nde Saklı: 14-18 Yaş Gençler İçin Su Altı Teknolojileri ve Kariyer Rotası Projesi"nin tamamlanması dolayısıyla Seydi Ali Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde program düzenlendi.

Tatvan Kaymakamı Yaşar Yiğit Demirer, Bitlis İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Rasim Oğur, Tatvan Liman Başkanı Yusuf Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan, ASAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Aygün, eğitimciler ve öğrencilerin katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okulun konferans salonunda devam eden programda Akdeniz Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Çakır, su altı kültürel mirası ve rehber dalgıçlık alanlarında bilgi verdi.

Proje koordinatörü Arya Biçen, 3 ay süren proje kapsamında 14 öğrenciye çeşitli eğitimler verdiklerini söyledi.

Öğrencilere su altı robotunun kullanımını ve bakımını öğrettiklerini belirten Biçen, şunları kaydetti:

"Projemizin sonuna geldik. Gençlerimiz için öncelikle su altı robotunun kullanımı ve bakımının nasıl yapılacağı konusunda bilgiler verdik. Daha sonra havuzda ve Van Gölü'nde uygulamalı eğitimlerle devam ettik. Bugün de kariyer rotası ayağını oluşturan sanayi dalgıçlığı ve rehber dalgıçlık ile ilgili seminer ve sunumlarımız oldu. Bunun yanı sıra su altı kültürel mirasıyla ilgili bilgiler verdik."

Eğitime katılan öğrencilerden Songül Aktaş da eğitimlerin kendilerine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Arkadaşlarıyla ekip çalışması yapma becerilerini geliştirdiklerini anlatan Aktaş, "Su altı cihazını kullanmayı ve bakımını öğrendik. Van Gölü'nün derinliklerini araştırdık. Su altında incelediğimiz nesneler hakkında bilgilere sahip olduk." dedi.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan 14 öğrenciye, programın sonunda sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA