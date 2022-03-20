Tatvan'da nevruz kutlaması
AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde HDP tarafından nevruz kutlaması yapıldı.
BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde HDP tarafından nevruz kutlaması yapıldı.
İlçedeki fuar alanında düzenlenen programa katılanlar, oluşturulan güvenlik noktasından aranarak alana girdi.
Ateş yakılan etkinlikte, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.
Etkinliğe HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Zekiye İlbasan katıldı.
AA / Servet Taşdemir - Güncel