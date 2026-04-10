Gözaltına alınan Emre Fel'den ilk açıklama: Bir yudum alkol dahi içmedim

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şarkıcı Emre Fel, sessizliğini bozdu. Açıklama yapan Fel, hakkındaki iddiaları net bir dille reddederken, "Bir yudum alkol dahi içmedim" ifadelerine yer verdi.

  • Şarkıcı Emre Fel, uyuşturucu soruşturmasında adı geçtikten sonra Adli Tıp'ta numune verdi ve serbest bırakıldı.
  • Emre Fel, sosyal medyada yaptığı açıklamada hayatı boyunca iddia konusu olaylarla ilgisi olmadığını ve bir yudum alkol dahi içmediğini söyledi.
  • Emre Fel, Adana'daki konserini pazar gününe erteledi.

Son günlerde magazin gündemine damga vuran uyuşturucu soruşturmasında adı geçen isimlerden biri olan şarkıcı Emre Fel, Adli Tıp’ta numune verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Yaşananların ardından ilk kez konuşan Fel, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımladı.

HİÇBİR İLGİM OLMADI

Emre Fel, yaptığı açıklamada hayatı boyunca iddia konusu edilen olaylarla hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, “Bir yudum alkol dahi içmedim” ifadelerini kullandı. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden şarkıcı, dün kimse bugün de o olduğunu ve aynı şekilde yaşamaya devam edeceğini vurguladı.

İÇİM RAHAT MESAJI

Gün boyunca sürecin içinde olduğunu belirten Fel, kendisinden talep edilen tüm işlemleri eksiksiz yerine getirdiğini söyledi. “İçim rahat ve kendimden emin bir şekilde evimden çıktım” diyen şarkıcı, sürecin en hızlı ve doğru şekilde sonuçlanması için üzerine düşeni yaptığını ifade etti.

KONSERİNİ ERTELEDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından programında değişikliğe gitmek zorunda kalan Emre Fel, Adana’da gerçekleştirmeyi planladığı konserini pazar gününe ertelediğini açıkladı. Bu değişiklik nedeniyle mağduriyet yaşayanlardan özür dileyen şarkıcı, turne programının ise devam edeceğini belirtti.

Musa Can Çayan
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok

"Heyet yolda" denmişti! İran'dan tüm dengeleri bozan açıklama
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Haberler.com
Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti

Önce "Aldattı" dedi şimdi geri çekti! Savunması daha komik

6 ili birden bağlayacak dev proje! Sadece 2 saat sürecek

6 ili birden bağlayacak dev proje! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası

Kırmızı bültenle aranıyordu, o ülkede yakalandı
Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu

Fener taraftarını yıkan haber geldi!

Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti

Önce "Aldattı" dedi şimdi geri çekti! Savunması daha komik

Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü

Kahreden olay! Temizlik için gitti, canından oldu

Arda Turan Avrupa'da tarih yazıyor

Konferans Ligi'nde Çeyrek Final maçına çıktı! İşte sonuç