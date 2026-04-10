Okan Buruk isyan etmişti! Galatasaray'ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı

Galatasaray’da Göztepe galibiyetinin ardından ortaya çıkan “ilk 11 sızdırıldı” iddiası gündeme bomba gibi düştü. Teknik Direktör Okan Buruk’un sert sözleri sonrası yönetim harekete geçti.

OKAN BURUK’TAN ‘HAİN’ ÇIKIŞI

Maç sonrası konuşan Okan Buruk, kadronun maç öncesi dışarı sızdırılmasına sert tepki gösterdi. Bu durumun takıma zarar verdiğini belirten deneyimli teknik adam, “İçeride bizi satan hain ya da hainler var” ifadelerini kullandı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray yönetimi, yaşanan gelişmelerin ardından kapsamlı bir inceleme başlattı. Kadro bilgisinin nasıl sızdırıldığını ortaya çıkarmak için detaylı bir araştırma yapılacağı öğrenildi.

KAMERALAR İNCELENECEK

Yönetimin, son antrenmanların tesis kameraları üzerinden incelenmesini gündemine aldığı belirtildi. Yetkisi olmadığı halde idmanları takip eden kişilerin tespit edilmesi ve sorumluların ortaya çıkarılması hedefleniyor.

ÖNLEM PAKETİ YOLDA

Sarı-kırmızılı kulübün, benzer durumların tekrar yaşanmaması adına yeni güvenlik önlemleri almayı planladığı ifade edildi. Teknik heyetin de kadro gizliliği konusunda daha hassas bir çalışma yürüteceği aktarıldı.