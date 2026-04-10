Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti

Dünyaca ünlü futbolcu Christian Pulisic hakkında ortaya atılan sadakatsizlik iddialarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Pulisic’in eski sevgilisi, daha önce yaptığı suçlamalardan geri adım attı.

“YANLIŞ BİLGİ ALDIM” DEDİ

Daha önce Pulisic’in kendisine sadakatsizlik yaptığını ve birlikteyken “Raya” uygulamasını kullandığını öne süren eski sevgilisi, Instagram üzerinden yaptığı açıklamayla iddialarını geri çekti. Açıklamasında, “Özel bir konu hakkında bazı yorumlar yaptım ve bunlar bağlamından koparıldı. Yanlış bilgi aldım” ifadelerini kullandı.

“SADAKATSİZLİK YAPAN BİRİ DEĞİL”

Paylaşımında Pulisic’i savunan ifadeler kullanan eski sevgili, “O, sadakatsizlik yapan biri değil. Hikâyenin başka bir versiyonu benden gelmedi” diyerek önceki iddialarını yalanladı.

GÜNDEM YARATAN İDDİALAR KISA SÜRDÜ

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran iddialar, bu açıklamayla birlikte kısa sürede etkisini kaybetti. Pulisic cephesinden ise konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.