Haberler

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Antakya'da eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Valiliği, Antakya ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış uyarısında bulunurken, gece saatlerinde başlayan yağışlar gün boyunca devam etti.

Hatay Valiliği, kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Antakya ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinde yağış etkili oldu. Gece saatlerinde kendisi göstermeye başlayan yağış, gün boyunca etkisi devam etti. Aşırı yağışlardan dolayı kent merkezinin bazı yolları sular altında kaldı. Kuvvetli yağışın etkisini devam etmesinin ardından Hatay Valiliği tarafından resmi açıklama yapıldı. Hatay Valiliği tarafından yapılan, "İlimizde meydana gelen yoğun yağış sebebiyle 10 Nisan 2026 Cuma Günü Antakya ilçemizde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" açıklaması yer aldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

