Taraftarın beklediği soru yanıt buldu! İşte Osimhen'in sahalara döneceği maç

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen için beklenen haber geldi. Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği dönüş tarihi netleşti.

Kolu kırıldıktan sonra ameliyat olan ve rehabilitasyon sürecine giren Nijeryalı yıldız, geçtiğimiz günlerde fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarına başlamıştı. Osimhen’in sahalara dönüşü için artık geri sayım başladı.

Göztepe maçının ardından konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, “Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadroda olabilir, ancak Fenerbahçe maçında kullanma durumumuz da var” ifadeleriyle yıldız oyuncunun dönüşüne dair ipuçları vermişti.

Sabah gazetesinin haberine göre Osimhen’in, 26 Nisan’da RAMS Park’ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor. Gençlerbirliği maçında kısa süre alması ihtimali bulunsa da, asıl hedefin derbi olduğu belirtildi.

Galatasaray taraftarlarının günlerdir merak ettiği “Derbide oynayacak mı?” sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Yıldız golcünün kritik mücadelede takımının en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.