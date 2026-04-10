Haberler

Taraftarın beklediği soru yanıt buldu! İşte Osimhen'in sahalara döneceği maç

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Victor Osimhen’in sakatlık sonrası sahalara dönüş tarihi netleşti. Gençlerbirliği maçında az süre alması beklenen Nijeryalı yıldızın Fenerbahçe derbisinde forma giymesi bekleniyor.

  • Victor Osimhen'in 26 Nisan'da RAMS Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.
  • Osimhen'in Gençlerbirliği maçında kısa süre alması ihtimali bulunuyor.

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen için beklenen haber geldi. Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği dönüş tarihi netleşti.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Kolu kırıldıktan sonra ameliyat olan ve rehabilitasyon sürecine giren Nijeryalı yıldız, geçtiğimiz günlerde fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarına başlamıştı. Osimhen’in sahalara dönüşü için artık geri sayım başladı.

OKAN BURUK SİNYALİ VERMİŞTİ

Göztepe maçının ardından konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, “Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadroda olabilir, ancak Fenerbahçe maçında kullanma durumumuz da var” ifadeleriyle yıldız oyuncunun dönüşüne dair ipuçları vermişti.

DERBİDE FORMA GİYECEK

Sabah gazetesinin haberine göre Osimhen’in, 26 Nisan’da RAMS Park’ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor. Gençlerbirliği maçında kısa süre alması ihtimali bulunsa da, asıl hedefin derbi olduğu belirtildi.

TARAFTARIN BEKLEDİĞİ SORU CEVAP BULDU

Galatasaray taraftarlarının günlerdir merak ettiği “Derbide oynayacak mı?” sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Yıldız golcünün kritik mücadelede takımının en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok

"Heyet yolda" denmişti! İran'dan tüm dengeleri bozan açıklama
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti

Önce "Aldattı" dedi şimdi geri çekti! Savunması daha komik

Gözaltına alınan Emre Fel’den ilk açıklama: Bir yudum alkol dahi içmedim

Gözaltına alınmıştı! Emre Fel: Bir yudum alkol dahi içmedim
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası

Kırmızı bültenle aranıyordu, o ülkede yakalandı
Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu

Fener taraftarını yıkan haber geldi!

Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti

Önce "Aldattı" dedi şimdi geri çekti! Savunması daha komik

Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü

Kahreden olay! Temizlik için gitti, canından oldu

Arda Turan Avrupa'da tarih yazıyor

Konferans Ligi'nde Çeyrek Final maçına çıktı! İşte sonuç