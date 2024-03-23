Tatvan'da kar yağışından dolayı köy yolları kapandı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle köy yolları kapandı.

İlçede 2 gündür aralıksız devam eden kar yapışı hayatı olumsuz etkiledi. Dün geceden beri 18 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Sabah saatlerinde karayollarının hummalı çalışması sonucunda 15 köy yolu açılırken, açılmayan 3 köy yolu için çalışmalarım devam ettiği bildirildi. Meteoroloji müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ise kar yağışının bölgede devam edileceği belirtildi.