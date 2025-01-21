Tatvan'da Gençlere Yönelik Etüt Merkezi Açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaymakamlık, gençlere etüt merkezi hizmeti sunuyor.

Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen, "Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" kapsamında "ADEM Eğitim ve Etüt Merkezi" açıldı.

Merkeze kayıtlı öğrenciler, hem sıcak bir ortamda ders çalışma imkanı buluyor hem de internet ve bilgisayar sınıflarından yararlanıyor.

Merkez Müdürü Cengiz Yaman, yaptığı açıklamada, dezavantajları ortadan kaldırmak ve fırsat eşitliğini sağlamak için hizmet verdiklerini söyledi.

97 öğrencinin etüt merkezinden faydalandığını belirten Yaman, "Öğrencilerimize bilgi ve tecrübelerimizi aktararak onlara rehberlik ediyoruz, verimli ders çalışabilmelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize ücretsiz imkanlar sunuluyor. Öğrencilerimiz ev ortamındaymış gibi rahat şekilde ders çalışıyor, kütüphaneden faydalanıyor, internet ağı ve bilgisayarları kullanarak kaynaklara rahatlıkla ulaşıyor. Çay ikramlarımız var ve Kızılay tarafından yemek ikramı yapılıyor." dedi.

Öğrenci Kenan Kılıç ise KPSS'ye hazırlanmak için iki aydır merkeze geldiğini belirterek, devletin sağladığı imkanlardan faydalandıklarını kaydetti.

Öğrenci Selçuk Özdemir de "Burada bilgisayar odası ve kütüphaneden faydalanıyoruz. Aynı zamanda sınırsız internet hizmeti veriliyor. Her gün yemek ve sıcak içecek ikram ediliyor. Ders çalışma konusunda destek oluyorlar. Kaymakamımız bizi sık sık ziyaret ediyor. Desteği sunanlara teşekkür ederim." diye konuştu.