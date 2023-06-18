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Tatvan'da gazeteciye saldıran polis ve belediye çalışanı tutuklandı

Güncel Haberler

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediyeyle ilgili usulsüzlük iddialarını haberleştiren gazeteci Sinan Aygül'ün darbedilmesi büyük yankı uyandırdı. Tatvan Belediye Başkanı "Olayla bir ilgim yok" derken, Aygül'ü darbeden polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı tutuklandı.

Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak'ta dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Y.B. ile polis memuru E.K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 kişi, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Tatvan'da gazeteciye saldıran polis ve belediye çalışanı tutuklandı

Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını 2 gün önce gündeme getiren gazeteci Sinan Aygül, darbedildiğini dün sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla duyurdu: "Biraz önce Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylaninin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfrederek 'Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin' diye tehditler ettiler. Tavan Devlet Hastanesine götürülüyorum." ifadelerini kullandı.

Tatvan'da gazeteciye saldıran polis ve belediye çalışanı tutuklandı

Aygül'ün darbedildiği olayın ardından haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memuru E.K. ile Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B, görevden uzaklaştırıldı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak olayla ilgisi olmadığını söyledi. Geylani, "Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Yaşanan talihsiz olay ile ilgili Belediye personelimiz Yücel Baysali açığa alınmıştır. Olayın bizzat takipçisiyim" ifadelerini kullandı.

Tatvan'da gazeteciye saldıran polis ve belediye çalışanı tutuklandıMehmet Emin Geylani

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel

Tatvan Belediyesi Sinan Aygül Tatvan 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Sm57:

Çıkmasın içeriden ikisi de ha cikarsada görev yapmasın o polisten kimseye hayır gelmez belediye personelinden de hayır gelmez meslekleri biter inşallah yaptıran belli ama buradan söylenmiyor arastirsinlar

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sade vatandaş:

adamlar bir yerlere güvenmişlerki öyle bir saldırıda bulunmuşlar yoksa kim kimin için durup dururken başını belaya sokar sabıka kaydına leke sürer akılsız insanlar bir hiç uğruna başkalarının?? maşası oyuncağı olur sonunun nereye gideceğini bilmedikleri hareketler yaparlar

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selahattin KAHRAMAN:

En az 10 yıl hapis yapmak dileğiyle inşallah

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