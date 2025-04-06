Tatvan'da Fidan Dikme Etkinliği Düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Vangölü Aktivistleri Derneğince fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Tatvan sahilinde yapılan etkinliğe katılan doğaseverler ve çocuklar, badem fidanları için yer kazdı.

Fidanları toprakla buluşturan katılımcılar, diktikleri 100 badem fidanına daha sonra can suyu verdi.

Vangölü Aktivistleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Özel, gazetecilere, fidan dikme etkinliklerinin Van Gölü'ne kıyısı olan tüm ilçelerde 10 gün boyunca devam edeceğini söyledi.

Bugün eş zamanlı olarak Van'ın merkeziyle Erciş ilçesinde de fidanların toprakla buluşturulduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:

"Akdamar Adası'nda 19-20 Nisan'da düzenlenecek '3. Van Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali' kapsamında Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ile Van'ın Erciş, Muradiye, Edremit ve Gevaş ilçelerinde 2 bin badem ağacını toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Bugünkü etkinliğimizde Tatvan'da 50 kişinin katılımıyla 100 badem ağacı fidanını toprakla buluşturduk. Dünyamızın yeşil kalmasını istiyoruz."

Etkinliğe katılan Muazzez Piral ise Vangölü Aktivistleri Derneğinin organizasyonunda bir araya geldiklerini anlatarak, "Fidanlar dikerek dünyamızı güzelleştirebiliriz. Ağaçları ve doğayı korumamız gerekiyor. Güzel bir etkinlik oldu. Bu konuda herkesin duyarlı olması, doğayı koruması gerekiyor." dedi.

Çocuklardan Şevval Ece de fidan dikmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.