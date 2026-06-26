Tatvan'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 25 bin öğrenci karne aldı.

İlçenin Selahattin Eyyübi Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım programına katılan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, öğrencilere karnelerini verdi.

Eğitimin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Demirer, öğrencilerden yaz tatilini hem dinlenerek hem de kendilerini geliştirerek değerlendirmelerini istedi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.