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Tatvan'da 20 Engelliye Akülü Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı

Tatvan'da 20 Engelliye Akülü Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı
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Tatvan ilçesinde 'İyilik Ailesi' gönüllüleri tarafından temin edilen 20 akülü tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi. Törende konuşan yetkililer, engelli bireylerin yaşam alanlarının genişlediğini vurguladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ihtiyaç sahibi 20 engelliye, akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı.

"İyilik Ailesi" gönüllüleri tarafından temin edilen 20 akülü tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahiplerine teslim edilmesi amacıyla Tatvan Kaymakamlığı'na gönderildi.

Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca kapalı spor salonunda düzenlenen törenle sandalyeleri hak sahiplerine teslim etti.

Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman, "İyilik Ailesi" gönüllüleri olan polis memuru Mustafa Şahin ve iş insanı Fatih Adabağ öncülüğünde ilçeye 20 akülü tekerlekli sandalyenin gönderildiğini söyledi.

Karaman, düzenledikleri programla sandalyeleri ihtiyacı olanlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tekerlekli sandalye teslim edilen Esra Özel'in babası Nevzat Özel ise hayırlı bir işe vesile olanlara teşekkür etti.

Bedensel engelli bireylerin yaşam alanının son zamanlarda yapılan çalışmalarla genişlediğini dile getiren Özel, "Kaldırım ve yolları rahat kullanamıyorlardı, sahil şeridine ulaşımda çok zorluk yaşıyorlardı. Önceki zamanlara nazaran şu an imkanlar daha iyi. Onların yaşam alanlarının daha da genişletilmesini ve ulaşımlarının daha rahat hale gelmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel

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