Tatvan Belediyesi Kapalı Çarşı Kompleksi İnşaatı Devam Ediyor

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan dev projelerden biri olan 'Kapalı Çarşı Yöresel Ürünler Pazarı' projesi hayata geçiyor. Çok teşekküllü bir tesis olarak inşa edilecek kapalı çarşı kompleksinin inşaat çalışmaları devam ediyor.

En büyük ihtiyaçlardan biri haline gelen, sokak aralarına kurulan pazarların kötü görüntüsünü ortadan kaldırıp, Tatvan'ın işyeri ihtiyacını karşılayacak Tatvan Belediyesi Kapalı Çarşı Kompleksinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Tatvan Belediyesi'nin Sahil Mahallesinde yapımına başladığı kompleks içerisinde açık ve kapalı pazar yerleri, yöresel ürünler pazarı, 54 adet işyeri, taziye evi, soğuk hava depoları, market, kafe, otopark ve ortak kullanım alanları yer alıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan'da yine bir ilki gerçekleştirerek inşaatına başladığı projeyi önümüzdeki aylarda faaliyete geçirmeyi planladıklarını belirtti.

"Rahat ve temiz alışveriş"

Tatvan'ın yeni bir yaşam merkezine kavuşacağını söyleyen Başkan Geylani' "Kompleksin Tatvan ve çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşların daha rahat ve temiz imkanlar içinde pazar alışverişini yapabilmesini sağlamasının dışında içinde yer alan işyerleri, taziye evi, kafe, market, soğuk hava depoları ve otopark ile bir yaşam merkezi haline gelecek. Kuracağımız kapalı çarşı bölgemizin en modern tesislerinden birisi olacak. Tatvan'ın gözü kulağı bu Pazar alanımızda olacak, şehrin her tarafından alışveriş için vatandaşlarımızın buraya geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Kapalı çarşı kompleksinin sadece pazar olarak kullanılmayacağını belirten Geylani, "Tesisimiz aynı zamanda bir sosyal yaşam merkezi olacak. Vatandaşlarımız evlerinden çıktıklarında buraya gelip vakit geçirip alışverişlerini yapabilecekler. Burası ilçemizin cazibe merkezi haline gelecek. Komplekste her şeyi düşündük. Daha önce söz verdiğimiz tüm projeler gibi bu projeyi de hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Tatvan'ımıza hizmette ilk günkü gibi aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Tesisimizin şimdiden Tatvan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BİTLİS