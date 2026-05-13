Tatar ailenin engelli 2 çocuğu, ikamet sorunu nedeniyle 3 yıldır okula gidemiyor

ANTALYA'da yaşayan Tataristanlı Suleymanov çifti, ikamet izinlerinin olmaması nedeniyle engelli 2 çocuklarını okula kaydettiremediklerini belirterek, çözüm bulunmasını istedi. Özel gereksinimli 2 çocuğunun 3 yıldır eğitim alamadığını söyleyen Aydar Suleymanov (41), "İkametimiz olmasa bile çocuklar okusun istiyoruz" dedi.

Tataristan'dan 2013 yılında Türkiye'ye gelen Suleymanov ailesi, aldıkları geçici ikamet izni ile Antalya'da yaşamaya başladı. 5 çocuklu ailenin geçici oturma izni, 3 yıl önce iptal edildi. Daha iyi bir yaşam için Türkiye'yi tercih ettiklerini aktaran baba Aydar Suleymanov, "Normalde ticaretle ilgileniyordum. Burada inşaat işleri yapıyorum. Düzenli bir işimiz yok. Çocuklarımızın eğitimi ve daha iyi yaşam koşulları için Türkiye'yi tercih ettik" dedi. 5 çocukları olduğunu belirten Suleymanov, üçünün okula devam ettiğini ifade ederek, "İki çocuğumuz burada doğdu. 9 yaşındaki oğlum otizmli, 3 yaşındaki kızım Down sendromlu. Bu iki çocuğumu 3 yıldır okula kaydettirmeye çalışıyoruz ama ikamet izni olmadığı için kabul edilmiyorlar. Diğer üç çocuğumu bir şekilde kaydettirdik. Birisi bursla girdi, diğerleri geçici ikamet belgeleri sayesinde. Ama onlar da lise ya da üniversiteye geçtiklerinde yine aynı sorunla karşılaşacaklar" diye konuştu.

'HER KAPIYI ÇALDIK, SONUÇ ALAMADIK'

Uzun süredir resmi işlemler için başvuruda bulunduklarını dile getiren Suleymanov, "Milli Eğitim, valilik, belediye dahil her yere başvurduk. Engelli raporu almaya çalıştık ama sistemde ikamet olmadığı için orada da ilerleyemedik. Göç İdaresi'ne de defalarca gittik. En son 10 gün önce başvurdum. Dilekçe verebileceğim söylendi ama sürecin 4 ay süreceği ve sonucunun belirsiz olduğu ifade edildi" dedi.

'ASIL İSTEĞİMİZ ÇOCUKLARIN EĞİTİM ALMASI'

İkamet iznini öncelikle çocuklarının eğitimi için istediklerini vurgulayan Suleymanov, "İkametimiz olmasa bile çocuklar okusun istiyoruz ama bu mümkün olmuyor. Her yerde karşımıza bu prosedür çıkıyor" diye konuştu.

Acil durumlarda sağlık hizmeti alabildiklerini, diğer durumlarda sorun yaşadıklarını belirten Suleymanov, "Sağlık ocağına gittiğimizde kayıt isteniyor. Özel hastaneler ise maddi olarak zorlayıcı. Bu da ciddi bir sorun" dedi.

ANNE EVDE EĞİTİM VERMEYE ÇALIŞIYOR

Çocukların eğitimini evde vermeye çalıştığını belirten anne Mılıausha Kalımullına (41) ise "3 yıldır çocuklara evde ders veriyorum ama zorlanıyorum. Özel gereksinimli oldukları için daha fazla desteğe ihtiyaçları var. Okula gitseler hem onlar hem de bizim için çok daha kolay olur. Diğer çocuklarla iletişim kuramıyorlar. Türkçeyi de daha yavaş öğreniyorlar. Okula gidebilseler çok daha hızlı gelişirler. Çocuklarım okusun, okula gitsinler istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı