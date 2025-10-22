Haberler

Taşova Devlet Hastanesi'nde Deprem ve Yangın Tatbikatı Yapıldı

Taşova Devlet Hastanesi'nde Deprem ve Yangın Tatbikatı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taşova Devlet Hastanesi'nde, 5.4 şiddetinde bir depremin ardından yangın senaryosuna dayanan bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta, hasta ve personelin tahliyesi için itfaiye ekiplerinden yardım alındı. Başhekim Dr. Mustafa Kağan Coşkun, Türkiye'nin deprem riski konusundaki hazırlığına vurgu yaptı.

Taşova Devlet Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryo gereği ilçeye bağlı Esençay köyü merkezli 5.4 şiddetinde deprem gerçekleşti deprem sonrası Taşova devlet Hastanesi 2. katında yangın meydana geldi.

Elektrikler kesilerek hastalar ve personel tahliye edildi. Kurtarılmayı bekleyen yatalak hasta ve diğer yaralıların tahliyesi için itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Yaralıların tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Taşova Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kağan Coşkun Türkiye'nin doğal afetler açısından riskli bir bölge olduğuna dikkati çekerek,

"Bilindiği üzere, ilimiz ve ilçeleri 1. derece deprem kuşağı olan Kuzey Anadolu Fay Hattının 50 km kuzeyinde bulunmaktadır. Tarihlere bakıldığında yıkıcı depremlerin meydana geldiği ilçemiz; nerede ne zaman ve ne ölçüde olacağı önceden bilinmeyen can ve mal kaybı ile halkımızda derin ve unutulmayan yaralar açan doğal afetlere karşı toplum ve kurumsal olarak hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Skandal tasarı, Trump'a rağmen İsrail meclisinde kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor

Geleceğiyle ilgili bomba gelişme! Bu akşam canlı izleyecekler
Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.