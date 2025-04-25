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Taşova'da Yangın: 500 Saman Balyası Yandı

Taşova'da Yangın: 500 Saman Balyası Yandı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde Alpaslan köyünde çıkan yangında yaklaşık 500 saman balyası yanarak kül oldu. Yangın, köy muhtarlığına ait araçla ilk müdahale sonrası itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaklaşık 500 saman balyası yandı.

Alpaslan köyünde Dursun Torun'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy muhtarlığına ait yangın söndürme aracıyla ilk müdahalenin gerçekleştirildiği alevlerin bitişikteki ahıra sıçraması önlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Taşova Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.

Olayda yaklaşık 500 saman balyası yandı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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