Taşova'da Türk Polis Teşkilatının 181. yılı kutlandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin, emniyet teşkilatının bu güne kadar milletin huzuru, devletimizin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması için gece gündüz fedakarca görev yaptığını söyledi.
Polislerin adaletin ve huzurun teminatı olduğunu dile getiren Çetin, Polis Haftası'nın kutlu olmasını diledi.
