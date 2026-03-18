Haberler

Taşova'da gazi ve şehit aileleri onuruna iftar programı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde gazi ve şehit aileleri onuruna iftar programı düzenlendi.

Kaymakam Salih Kartal, Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Şehitlerin emanetleri olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Kartal, "Şehitlerin aziz hatıralarını her zaman koruyacağız. Aziz şehitlerimiz canlarını feda ederek bize bu vatanı bıraktı. Bizler de aziz vatanımızı ilelebet yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gaziler başımızın tacı, onlara da sağlık ve mutluluk diliyoruz. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum." dedi.

Programa Belediye Başkanı Ömer Özalp, gaziler, şehit aileleri, siyasi parti ilçe başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
