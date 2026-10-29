Taşköprü'de özel gereksinimli çocuklar mutfakta öğreniyor, anneleri atölyede üretiyor

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde uygulanan Hayata Katıl Projesi (HAKA), özel gereksinimli çocuklar ile annelerine birlikte üretme ve sosyalleşme fırsatı sunuyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen proje, Taşköprü Kaymakamlığı ve Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

Taşköprü Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde düzenlenen eğitimlerde 14 özel gereksinimli çocuk, eğitmenleri eşliğinde mutfağa girerek kek, börek, salata ve kurabiye gibi yiyecekler hazırlamayı öğreniyor.

Eğitimlerde kendi elleriyle hazırladıkları yiyecekleri birlikte tadan özel gereksinimli çocuklar, hem başarmanın mutluluğunu yaşıyor hem de arkadaşlarıyla keyifli anlar geçiriyor.

Çocuklar mutfakta yeni beceriler kazanırken, kursa katılan anneler de aynı anda geri dönüşüm atölyelerinde atık malzemelerden dekoratif aynalar, tepsiler ve duvar tabloları hazırlıyor.

Proje sayesinde çocukların günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılması hedeflenirken, ailelere de birlikte üretme ve sosyalleşme fırsatı sunuluyor.

Yıl sonunda sona erecek proje kapsamında annelerin geri dönüşümden yaptığı ürünlerin satışından elde edilecek gelir, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları için kullanılacak.

Merkezde görevli yiyecek içecek öğretmeni Aygün Günay, AA muhabirine, çocukların günlük yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri temel mutfak becerilerini kazanmaları için çalıştıklarını söyledi.

Eğitimlere basit tariflerle başladıklarını belirten Günay, "Proje kapsamında çocuklarımızın hem el becerilerini hem de sosyal yönlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda kek, börek ve salata gibi kolay hazırlanabilecek yiyecekler yapıyoruz. İlerleyen süreçte pilav ve çorba gibi yemeklerin yapımını da öğreteceğiz. Amacımız çocuklarımızın kendi başlarına hayatlarını daha kolay sürdürebilmelerine katkı sağlamak." dedi.

Çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyor

Özel eğitim öğretmeni Müzeyyen Kozan da projenin çocukların kişisel gelişimleri açısından önemli olduğuna işaret ederek, "Projemizin temel amacı özel gereksinimli çocuklarımızın öz bakım becerilerini geliştirmek. Bunun yanında çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerini ve aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

Kursa katılan özel gereksinimli Neslihan Çetinkaya'nın annesi Lütfiye Çetinkaya ise projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarımız burada yeni şeyler öğrenirken bizler de hem üretmenin mutluluğunu yaşıyor hem de güzel vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA