Taşkent'te Türk Film Günleri, ünlü oyuncuların katıldığı galayla başladı

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TAŞKENT (AA) – Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Türkiye- Özbekistan Kültür ve Sanat Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen "Türk Film Günleri", Türk sinemasının ünlü isimlerinin katılımıyla Taşkent'te başladı.

Yerli Düşünce Derneği tarafından, Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "Türk Film Günleri"nin galası, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Cihangir Ahmedov'un yer aldığı programla Özbekistan Milli Sinema Sanatı Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Galaya katılan oyuncular Engin Altan Düzyatan, Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Deniz Barut ve Emre Karayel, kırmızı halıda Özbekistanlı sinemaseverleri selamladı.

Bakan Yardımcısı Çam, açılış konuşmasında, iki kardeş ülkenin birlik ve beraberliğinin güçlenmesine sinemanın da katkı sağlayacağını belirterek, "İki kardeş devletin birlik ve beraberliğine, gelecekte sinema alanında güzel çalışmalar yapacağına inanıyorum." dedi.

Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Ahmedov da Türkiye ile Özbekistan arasındaki bağların yalnızca din, dil ve tarihle sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Özbekistan ile Türkiye arasındaki bağ sadece din, dil, tarih değil, aynı zamanda medeniyetin devamıdır. Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin özellikle sinema alanında daha da ilerleyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Türkiye'nin tanıtımı Türk dizilerine emanet"

Sinema Genel Müdürü Birol Güven de iki ülke bakanlıklarının iş birliğiyle hazırlanan etkinlik kapsamında çok sayıda film ve yapımın Özbekistanlı izleyicilerle buluşturulduğunu söyledi.

Güven, etkinlik için Taşkent'e gelen yönetmen ve oyuncuları salondaki izleyicilere tanıtarak, "Türkiye'nin tanıtımını reklam ile dizi arasında mikro dramalar ile yaptık. Türkiye'nin tanıtımı artık Türk dizilerine emanet." ifadesini kullandı.

Açılışta "Kökenlerin Fısıltısı" gösterildi

Türk Film Günleri'nin açılışında, Türkiye'nin kültürel ve turistik zenginliklerini uluslararası izleyiciye taşıyan "Kökenlerin Fısıltısı" adlı mini dizi gösterildi.

Gala programında yönetmen Tunç Davut'a Özbekistan Halk Sanatçısı Matyakub Matchanov, yönetmen Yüksel Aksu'ya ise Özbekistan Halk Sanatçısı Saida Rametova tarafından plaket takdim edildi.

Rametova ile Aksu arasında sahnede gerçekleşen sohbet, salondaki izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Gala gecesinde etkinliğe katılan sanatçılara, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Cihangir Ahmedov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu tarafından plaket takdim edildi.

Türkiye'nin Oscar adayı Taşkent'te izleyiciyle buluşacak

Film gösterimleri, yönetmenliğini Tunç Davut'un üstlendiği "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filmiyle devam edecek.

Ali İpin, Feyyaz Duman ve Selen Kurtaran'ın başrollerini paylaştığı yapım, 99. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde Türkiye'nin resmi Oscar adayı olarak belirlenmişti.

Romantik komediden animasyona 4 günlük sinema şöleni

Türk Film Günleri kapsamında, yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı, başrollerini Deniz Barut ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı, 1950'li yılların küçük bir Ege kasabasında posta memuru Osman'ın Gülizar'a kavuşma mücadelesini anlatan "Bak Postacı Geliyor" filmi yarın Özbekistanlı sinemaseverlerle buluşacak.

28 Eylül'de ise İbrahim Büyükak ve Emrah Aguş'un yönettiği, başrollerinde İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu'nun yer aldığı "Mutluyuz Mu?" filmi gösterilecek.

Türk Film Günleri, 29 Eylül'de Emre Karayel ve Leyla Yaman'ın yönettiği "Dedektif Reptır" adlı animasyon filmiyle sona erecek. Film, gizemli olayları aydınlatmak için ipuçlarının peşine düşen Dedektif Reptır ve ekibinin maceralarını konu alıyor.

Kaynak: AA