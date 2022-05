Taşdelen: "Bir Orman Gibi Kardeşçe Yaşayacağımız Cumhuriyeti Tekrar Kuracağız"

ÇANKAYA, ANKARA (ANKA) - Çankaya Belediyesi'nin "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri" başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız. İnsanca, hakça bir düzeni kuracağız. Bir orman gibi kardeşçe yaşayacağımız cumhuriyeti tekrar kuracağız" dedi. Atatürk Havalimanı'nın yıkılmaya başlandığını anımsatan Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ise "Atatürk'e karşı gelenler ne yaparsanız yapın boşuna. Çünkü Atatürkçüler, Kuvayı Milliye'ciler ölmez" diye konuştu.

Çankaya Belediyesi'nin, "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri", Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde bu akşam başladı.

"SİZ ATATÜRK ADINI NEREDEN SİLERSENİZ SİLİN BİZ SİZİN YERİNİZE DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ VE ADINI YİNE ATATÜRK KOYACAĞIZ"

Üç gün sürecek etkinliğin açılış konuşmasını yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Covid-19 salgını nedeniyle Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ni çok kullanamadıklarını belirtti. Taşdelen, "Bu etkinlikle Yaşar Kemal Kültür Merkezimizi tekrar faaliyete açtık bunun mutluluğunu da yaşıyorum" dedi.

Taşdelen, Çankaya'da yeni bir kültür merkezi daha açacaklarını açıkladı. Taşdelen, "Eskişehir yolunda Atatürk Kültür Merkezi var. Umut ediyorum, 29 Ekim 2023'te hizmete açacağız. Atatürk Kültür Merkezi, uluslararası standartlarda, bin 100 kişilik, orkestra çukuru, sahne yüksekliği ve sahne derinliği ile uluslararası standartlarda. Şu an Ankara'da olmayan bir kültür merkezi. Açıldıktan sonra Türkiye'de sayılı olacak. Biliyorsunuz eski AKM'nin olduğu hipodrom, millet bahçesi oldu onun içinde bir Atatürk Kültür Merkezi vardı, ne oldu o? Siz Atatürk adını nereden silerseniz silin biz sizin yerinize daha fazlasını yapacağız ve adını yine Atatürk koyacağız" dedi.

Taşdelen, şunları söyledi:

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL 100'ÜNCÜ YAŞINI KUTLAYACAK CUMHURİYET HEP GENÇ KALACAKTIR"

"Atatürkçülük hep ileri gitmektir; ideolojilerin öldüğü, yıkıldığı, liderlerin tek tek gittiği dünyada Atatürkçülüğün yok olmamasının nedeni bir dogma olmaması, bilim ve akla dayanmasıdır. Çünkü bilim ve akıl hep yenilenir. Atatürkçülük de hayat, bilim ve akılla yenilenir. Bu değişimi, yenilemeyi gençliğe emanet etmiştir bu tesadüf değildir. Çünkü bu değişim ve yeniliğe ilk bata sahip çıkacak gençlerdir. Önümüzdeki yıl 100'üncü yaşını kutlayacak cumhuriyet hep genç kalacaktır.

"BİR ORMAN GİBİ KARDEŞÇE YAŞAYACAĞIMIZ CUMHURİYETİ TEKRAR KURACAĞIZ"

Ne kadar karanlık bir dönemden geçtiğimizin farkındayız ama her gecenin bir sabahı olduğunu bilen, Atatürk gibi bir önderi olan milletin evlatları olarak her zaman o sabahı, aydınlığı yakalayacağımızı biliyoruz. Emperyalizme karşı bu ülkeyi kurtarmış milletin evlatları olarak her zaman o aydınlığı yakalayacağımızı biliyoruz. Biz hiçbir zaman demokrasi ve özgürlük sevdasından, insan onuruna yakışır bir toplumda yaşama sevdasından vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız. İnsanca, hakça bir düzeni kuracağız. Bir orman gibi kardeşçe yaşayacağımız cumhuriyeti tekrar kuracağız."

Etkinliğin ilk gününde konuşan Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun da Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışını, milli mücadeleyi başlatma ve cumhuriyeti kurma fikrini nutuktan alıntılar yaparak anlattı.

Coşkun, son söz olarak şöyle konuştu:

"ATATÜRKÇÜLER, KUVAYI MİLLİYE'CİLER ÖLMEZ"

"Bugünkü Türkiye'de kendilerine tarihçi adı veren bazı sahtekarlar, yalancılar, tarih saptırıcıları var; bunlara bazı ikinci Cumhuriyetçiler de katılıyor. Bunlar Mustafa Kemal'i Kuvayı Milliyeyi örgütlemesi için Anadolu'ya Vahdettin yolladı diyorlar; şu yalancılara bak. Madem gönderdi, 19 gün sonra neden geri çağırdı, 50 gün sonra apoletlerini neden söktü? Onun için biz bu sahtekarlarla da uğraşmak zorundayız. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk, bir; kafasına giz gibi sakladığı bir antiemperyalist savaş yapmak, iki; ardından çağdaş cumhuriyeti kurma idealinin arkasından yürüdü. O kültürün uygarlığın batısı doğusu olmaz, insanlığın uygarlığı birdir, temellerini alacağız diyordu. Çağdaş bir toplum yaratmak istiyordu, çağdaşlaşma istiyordu. Türk toplumunun muasır medeniyetler üzerinde olmasını istiyordu. Bizim önümüze ne kadar engeller çıkarırlarsa çıkarsınlar bu mücadele durmaz, Atatürk bu toplumsal dönmüşümü gençlere, Türk milletine emanet etti. Atatürk'e karşı gelenler her Atatürk olan yeri yıkmak, tahrip etmek, Atatürk havalimanını kaldırmak ne yaparsanız yapın boşuna çünkü Atatürkçüler, Kuvayı Milliye'ciler ölmez."