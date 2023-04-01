Tartıştığı eski kayınpederini ayağından vurdu, kaçtığı otomobiliyle kaza yapıp öldü

Akşam saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı Hamdilli Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Giresun'da askeri personel olduğu ve izne geldiği öğrenilen 1 çocuk babası Sezer Karagöz (31), çocuğunu görmek için 7 ay önce ayrıldığı eşinin babasıyla oturduğu Hamdilli Mahallesi'ndeki eve gitti. Sezer Karagöz, çıkan tartışma sonrası eski kayınpederi Ahmet Ö.'yü (64) ayağından vurdu.

ARAÇLA TAKLA ATIP ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Olaydan sonra otomobiliyle kaçan Karagöz, Ceyhan istikametine doğru seyir halindeyken bozuk olan yolda direksiyon kontrolünü yitirdiği araçla takla atıp, şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilden yola savrulan Karagöz'ü, ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karagöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bacağına bir kurşun isabet eden Ahmet Ö. ise hastanede tedaviye alındı.

Sezer Karagöz'ün cenazesi, yapılan ön incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.