Tartıştığı eşini balkondan atan kocaya 17 yıl hapis

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, tartıştığı 2 çocuk annesi, 10 yıllık eşi Figen Gezerler'i (28) 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atarak ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Ufuk Gezerler (33), indirim uygulanmadan 17 yıl hapse mahkum edildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde oturan Ufuk ve Figen Gezerler çiftçi, geçen yıl Ağustos ayında evlerinde tartıştı. Ufuk Gezerler, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Figen Gezerler'i apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin balkonundan aşağı attı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Figen Gezerler, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan Ufuk Gezerler ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

Savunmaların ardından Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Ufuk Gezerler'i cezasında indirim uygulamadan 17 yıl hapse mahkum edip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.