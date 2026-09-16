Tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle öldürdü

CENAZELER MORGA GETİRİLDİ

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Sefer Coşkun'un av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü boşanma aşamasındaki Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile ve kayınpederi Ahmet Engel'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurum Başkanlığı morguna getirildi. Morg önünde toplanan ailenin yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Cenazelerin otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı