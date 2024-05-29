Tarsus'taki trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi heyeti ön raporunda, tutuklu otobüs şoförü Ali Güler'in (45), 'tek ve asli kusurlu' olduğu belirtildi.

Kaza, 26 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında Yenice Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Star Diyarbakır firmasına ait Ali Güler yönetimindeki 34 SD 88 21 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti. Adana yönüne geçen otobüs, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 01 DT 341 ile 01 ALU 521 plakalı otomobiller ve 27 TD 342 plakalı kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Mersin ve Adana'dan çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada İpek Taraman (33), Serhat Taraman (35), Elif Taraman (3), Ozan Kılıç (29), Birsen Çiftsüren (52), Mehmet Kaplan (34), Sultan Acet (30), Taha Acet (41), Halit Şimşek (41), Mehmet Orhan Teymen ve Ayla Çelik Teğmen hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Başsavcılıkça görevlendirilen alanında uzman bilirkişiler tarafından ön rapor hazırlandı. Bilirkişi heyeti ön raporunda, 'bölgede yapılan inceleme, hava koşulları, trafik seyri ve kazanın meydana gelme durumu' dikkate alınarak olayla ilgili 'tek ve asli kusurlu' tarafın otobüs şoförü Ali Güler olduğu bildirildi.

Polis ekiplerince hazırlanan trafik kaza tespit tutanağında da otobüs şoförünün 'yolun ve havanın gerektirdiği hız şartlarına uymadığı' gerekçesiyle 'asli kusurlu' olduğu kaydedildi.

Öte yandan, otobüste teknik ve işlevsel anlamda eksiklik olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatılması için Başsavcılıkça bir bilirkişi heyetinin daha görevlendirildiği öğrenildi.