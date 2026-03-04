Haberler

Mersin'de kamyonla çarpışan motorlu bisikletteki çocuk öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla motorlu bisikletin çarpışması sonucu 10 yaşındaki çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla motorlu bisikletin çarpıştığı kazada 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.C. (29) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen kamyon ile M.E. idaresindeki plakasız motorlu bisiklet Kavaklı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motorlu bisikletin sürücüsünün arkasında bulunan 10 yaşındaki A.C. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.C. tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul etti

Askeri üsleri ABD'ye açmayan ülke geri adım mı attı?
'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi

'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi