Tarsus'ta mermer ve seramik yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, mermer ve seramik yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, mermer ve seramik yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.
Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda Mehmet Özyıldız idaresindeki 31 V 9238 plakalı tırın dorse kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören Özyıldız, yolun kenarına çektiği tırın kupa ile dorse kısmını ayırarak itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.