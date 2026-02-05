Haberler

Mersin'de bisikletliler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için pedal çevirdi

Mersin'de bisikletliler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için pedal çevirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına bisiklet turu yapıldı. Etkinlikte bisikletliler, depremde yaşamını yitirenleri anarak hayatta kalan çocuklara moral vermeyi amaçladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına bisiklet turu düzenlendi.

Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğunca organize edilen etkinlikte bisikletliler, depremde yaşamını yitirenleri anmak için pedal çevirdi.

Topluluk Başkanı Gökhan Özberk, tek gayelerinin hayatta kalan çocuklara moral vermek ve yüzlerinde küçük de olsa bir tebessüm oluşturmak olduğunu belirtti.

Etkinliğe katılan Zekiye Okçu, "6 Şubat takvimde bir rakam değil, içimizde bir sızıdır. Bu sürüşle depremin acısını hala yaşadığımızı ve yitirdiğimiz canları unutmadığımızı göstermek istedik." diye konuştu.

Umut Ender de depremzedelerle dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'la da anılıyordu! Newell's Old Boys'un başkanından Messi açıklaması

Başkan gözünü kararttı: Messi'yi almak istiyoruz, görüştük
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Lig, kupa, Avrupa... Anderson Talisca durmak bilmiyor

Bu adamı kim durduracak?
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

Skriniar'ın cezası belli oldu
Galatasaray'la da anılıyordu! Newell's Old Boys'un başkanından Messi açıklaması

Başkan gözünü kararttı: Messi'yi almak istiyoruz, görüştük
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi

Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftardan acı haber
Rodrigo Tabata'dan 45 yaşında sürpriz transfer

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? 45 yaşında sürpriz transfer