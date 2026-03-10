Tarsus'ta "Antik Çağda Kadın Olmak" sergisi açıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Antik Çağda Kadın Olmak' sergisi, eski çağlarda kadınların kullandığı takı ve süs eşyalarını ziyarete sunuyor. Sergi, 30 Nisan'a kadar Tarsus Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Antik Çağda Kadın Olmak" sergisi açıldı.
Tarsus Müzesi'nde düzenlenen sergide, eski çağlarda kadınların kullandığı takı ve süs eşyaları ile figürinler yer aldı.
Sergiyi gezenler, inceledikleri eserler hakkında bilgi aldı.
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen sergi, 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz