ADAPTAGRI Projesi Tekirdağ'da tanıtıldı

Trakya Kalkınma Ajansı liderliğinde, Bulgaristan ve Yunanistan'dan paydaşların ortaklığıyla yürütülecek Avrupa Birliği projesi Tarımda İklime Uyum İçin Bölgelerarası İş Birliği Projesi'nin (ADAPTAGRI) tanıtımı Tekirdağ'da yapıldı.

Yenilikçi çözümlerin geliştirilmesinin hedeflendiği projede, 18 ay boyunca araştırma, politika önerileri, kapasite geliştirme çalışmaları ve sınır ötesi iş birliği yoluyla sürdürülebilir ve dirençli tarımsal üretim sistemlerinin oluşturulması amaçlanıyor.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, iklim şartları ve teknolojinin sürekli değiştiğini söyledi.

Teknolojinin tarımsal üretimde giderek daha fazla önem kazandığını belirten Şahin, "Teknolojinin endüstriye ciddi entegrasyonuyla önemli mesafeler alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde, Trakya'nın tarımda iklimin gelişen şartlarına ve yeni teknolojilere uyum sağlayabilmesi için destek veriyoruz." dedi.

Uluslararası fonları Trakya'ya kazandırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Şahin, kurumlarla iş birliği içinde, tarımda daha az emek ve daha az su kullanımıyla verimliliği artırmaya yönelik çözümler geliştirdiklerini kaydetti.

Şahin, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede üreticilerin teknolojik yeniliklerden haberdar edilmesinin önemine dikkati çekerek, bu kapsamda ADAPTAGRI Projesi'nin önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Programda konuşan NKÜ Rektörü Mümin Şahin ise küresel iklim değişikliğinin artık bir öngörü değil, hayatın gerçeği olduğunu belirterek, geleneksel tarım yöntemlerinin yerini iklim krizine dirençli, teknoloji odaklı ve sürdürülebilir modellere bırakmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Bulgaristan ve Yunanistan'dan projede yer alan paydaşlar tarafından iklim değişikliği ve tarıma etkileri üzerine sunumlar yapıldı.